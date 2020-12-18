【愛傳媒葉毓蘭專欄】這位就是通宵分局警員林聖偉。

林聖偉在民國99年緝捕竊車賊不幸被槍傷造成下半身癱瘓，腰部以下失去知覺，大小便失禁，警政署告訴他，安養中心、養護中心都不能入住，因為未滿65歲。

他目前住在護理之家，沒有家人的陪伴，看護必須自費，他12月15日向我陳情，每天最基本必須的耗材，尿壺椅、尿袋等都必須自費，甚至連他要坐的輪椅也都要自費，去看病自費、交通費也沒補助，請問這是什麼就養照護？

警察人員人事條例第35條之1已明文規定，「警察人員在執行勤務中遭受暴力或意外危害，致全殘廢或半殘廢者，應給與醫療照護及安置就養，並由主管機關編列預算，給與終身照護。」

警政署憑什麼，在沒有任何親自訪視之下，做出這個必須自費、那個不能補助的決定？對待執勤遭受攻擊失能的同仁會不會太苛刻、太冷血！

最近幾個月，我屢次質詢新北市警員呂進全執勤遭受槍擊攻擊成植物人至往生的23年間，住護理之家看護費卻要自行負擔，行政院在10月23日修正「警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能照護辦法」卻仍然規定，居家就養自僱看護才有補助，在安養機構仍然不補助，理由竟然是安養機構不需要僱看護！

內政部警政署怎麼會有這種天龍長官，完全不了解這些失能、半失能的弟兄們，在就養時真正的需求？

陳宗彥次長允諾我12月16日會後就會去了解，希望除了林聖偉的個案能夠獲得平反之外，更希望警政署、消防署、移民署能夠全面了解目前依據「警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能照護辦法」的個案。

派員，請派真人，去實地探視這些因為保護中華民國治安（公共安全）而受傷的弟兄們，了解他們真正的需求！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)