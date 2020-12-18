【愛傳媒LinBay 好油專欄】有政府會做事，最近有機農產品鎘超標的問題炎上了，有關有機農業的問題，我們就來講講政府的德政。

一般人都以為有機的農場要驗水跟土，過去的確有機驗證每三年要驗一次水土，這樣又增加農民的負擔，又容易造成農民驗證不通過，這樣要怎麼解決這個問題，進而增加有機面積呢？

有政府會做事，既然有機的土地會驗到重金屬超標的問題，那要怎麼解決呢？那就放寬標準跟不要驗就好了。

於是在107年1月3號修正了相關的管理辦法，第二張圖左邊的紅圈講得很清楚，生產地不得為污染管制區或污染控制場址，前揭管制區或場址以外之生產地，若農產品有受污染之虞，驗證機構亦得辦理水、土及農產品重金屬檢驗。

這個修正內容就把過去水、土一定驗改成如果你有污染之虞才要驗，沒有污染之虞就不用驗。

而有機農產品有一個很嚴格的土壤重金屬殘留標準，就把這個標準刪除，標準改成環保署的污染管制標準，例如土壤的鎘的標準就從本來的0.39ppm改成5ppm，鉻的標準從10ppm改成250ppm，汞的標準從0.39ppm改成5ppm，鉛的標準從15ppm改成500p。

經過政府的法令放寬，不一定要驗水、土加上放寬土壤的重金屬殘留標準，這樣有機農民就不用煩惱隔壁田有人傾倒廢土、重金屬土和爐渣土的影響，因為不是被設定污染管制區所以不用驗，就算有污染之虞，也因為法令的放寬，更容易通過了。

所以有機農民因為臨區污染而造成驗證沒辦法通過的問題就解決了，有機驗證的面積就可以增加，台灣就邁向有機島了。

有政府，會做事，我們看到了政府積極解決農地土質污染而沒辦法申請有機驗證的問題，請大家多多支持政府施政。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)