【愛傳媒黃子哲專欄】蔡英文總統12月16日在臉書上聲援香港的黎智英，文中還以胡適曾送給雷震的詩詞「萬山不許一溪奔」，來做比喻。
但諷刺的是，民進黨政府才剛剛不給中天新聞台換照，反萊豬的蘇偉碩醫師又正要被警方約談，台灣的新聞及言論自由正被小英政府這座大山鎮壓，別說一溪，現在連一滴水都滴的膽戰心驚，就深怕家裡水表被政府嚴查。
過去雷震等民主先驅透過《自由中國》雜誌，為自由、民主、以及人權發聲，卻不見容於當時的國民黨威權政府，人被關，書也被禁。
但台灣民主政治雖走了三十多年，卻也在蔡英文主政下，非但沒「阿普貴」，還「倒退嚕」，連一本《等爸爸回家》的繪本童書，也在意識形態作祟下成為禁書。
足見蔡英文主政下的綠色恐怖，相較於過去的白色恐怖，根本不惶多讓，宛如威權復辟。
2005年國民黨主席連戰赴對岸與胡錦濤會面及達成五大願景，當時國台辦主任陳雲林也以南宋楊萬里的詩「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」，說連戰已為兩岸願景跨出了彩虹。
但如今蔡英文一手主導抗中仇中的氛圍，又在國慶演說表示願意與對岸促成有意義的對話。小英既要當重山，也想成溪水，角色錯亂，神鬼皆上身。
其實令人不忍卒睹，不僅是媒體大亨黎智英被鐵鍊纏身，更是香港的自由法治或港人治港逐漸消逝。
蔡英文聲援的同時，是否也該好好反省，台灣的新聞與言論自由，正被綠色鐵鍊五花大綁，出不了民進黨恐怖統治的村落。
作者為國民黨文傳會副主委
照片來源：作者臉書。
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(中時新聞網)
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