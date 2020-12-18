足壇傳奇馬拉度納(Diego Maradona)上月26日於阿根廷布宜諾艾利斯下葬，本周阿根廷法庭宣告馬拉度納的遺體必須被妥善保存，暫不得火化。理由是馬拉度納的私生子女很多，還有一些沒有確定身分的需要老馬的DNA樣本檢驗。

遺產分配是阿根廷法官大傷腦筋的問題，馬拉度納留下的房產、名車、投資、珠寶粗估5億美元(約台幣142億)，目前確定可繼承的是5位子女珍娜(Jana)、達瑪(Dalma)、吉安尼娜(Gianinna)、佛納多(Dieguito Fernando)、小馬拉度納(Diego Maradona Jr.)。

老馬去世時有5個已相認的子女、6個待確定關係的子女。一位青少年聖提牙哥拉瑞(Santiago Lara)自稱是老馬的私生子，並要求重新開棺檢驗DNA。拉瑞被認為是馬拉度納第6位子女，由於每支足球隊有11人，拉瑞也被嘲笑是「馬拉度納隊第11人」，剛好可以擔任守門員。

拉瑞的生母2006年肺癌去世，她臨終時摘下呼吸器告知律師，她兒子是馬拉度納的私生子，當時拉瑞只有3歲。現在除了檢驗DNA確實沒別的辦法。今年25歲的吉兒(Magali Gil)兩年前也自稱生父是馬拉度納。這些風流債讓一代球王死後也不得安寧，加上阿根廷各地的遺產稅有很大差距(7%至22%)，繼承權之爭終將陷入長期戰。

(中時新聞網)