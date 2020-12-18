《紐約時報》資深記者史坦18日爆料，聯盟已經針對有人公開指控快艇顧問傑瑞韋斯特，涉嫌違法招募「可愛」里歐納德展開調查，因為一名叫做威克斯的男子聲稱去年幫助快艇招募里歐納德，韋斯特答應給他250萬美元酬勞卻未兌現。

根據威克斯透露，他跟里歐納德的舅舅安東尼斯是好友，是他幫助快艇與韋斯特聯絡上里歐納德，且一直幫忙勸說里歐納德加盟快艇，威克斯更放話安東尼斯收到快艇給的房產，當里歐納德確定加入快艇，他還跟快艇管理階層吃飯慶祝。

面對威克斯的指控，韋斯特隨即出面反駁，強調威克斯說的並非事實，「我只想說的是，快艇在招募里歐納德過程當中，並無任何違法。」不過里歐納德去年放棄湖人、暴龍兩隊所提價碼，選擇3年1.03億美元加入快艇確實跌破外界眼鏡。

假如真的就像威克斯所說的，快艇不僅透過私人關係勸說里歐納德，甚至還送里歐納德舅舅安東尼斯房產當作報酬，幾乎等於徹底違反NBA相關招募球員規定，只是隨著時間都過了1年多，如今才要翻舊帳，恐怕快艇這次仍能逃過一劫。

(中時 )