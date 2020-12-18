台灣科技龍頭台積電，是不少人夢寐以求公司，加上分紅後的超高年收入，令許多人趨之若鶩。一名男網友表示，成功應徵上了台積電，他開心地分享從面試到錄取的歷程，但卻遭許多網友狠酸。

原PO昨（17）日於《Dcard》發文指出「期待已久的工作，終於應徵上了！」從大學畢業至今已兩年多，原先工作為小科技公司，同事加上老闆只有4人，規模相當小，由於想轉換到大公司，便辭去原有工作。

他透露，11月8日於台積電官網線上填寫個人履歷後，隔天就接到面試通知，20日便到台積電六場招募中心面試、29日電話面試核對基本資料、工作經驗等問題。12月9日下午人資來電詢問「最快報到時間」，又等了一個禮拜後，才確定錄取「助理工程師」一職，讓他非常興奮「耶！進入台灣最大公司了」。

貼文曝光後，不少網友都替原PO感到開心，對他積極找工作的態度給予肯定，祝賀工作遇到好同事、好上司，希望日後他能再分享工作心得；另外也有不少網友搞笑表示「恭喜你！請聯絡我，這裡有一些不錯的護肝用品！？」、「為你的肝RIP」、「好好做哦！我有買台積電股票不要讓我失望嘿！」

不過，當中有少數網友狠狠開酸，「講一句比較白的，這個職缺就是技術員」、「講白一點，低學歷也可以進去」、「這職務超沒地位的」、「據在台積做助工的親戚表示，就是領比技術員高，比工程師低的薪水，在做半工程師的事」，並表示這個職缺很好錄取，但有人緩頰認為，工作本就有不同專業、層級，大家各自努力，並認為原PO腳踏實地，非常棒！

(中時新聞網)