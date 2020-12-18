美國藥廠莫德納(Moderna)周四(17日)傳出因生產出包，被迫倒掉40萬劑新冠病毒疫苗，該公司不願置評此事、表示本月仍能達成目標產量，因此收漲5.09%，報144美元，但盤後補跌2.08%。

莫德納是疫苗領先者之一，與德國生技公司BioNTech開發、美國藥廠輝瑞(Pfizer)生產的疫苗並列，兩者都使用之前從未應用在疫苗上的mRNA技術，但透露生產出包的美國官員僅表示被倒掉的40萬劑疫苗是最後過濾階段出問題，未詳細說明是否與技術有關。莫德納也是疫情爆發後在股市最亮眼醫藥類股，至周四收盤為止，1年內累計漲幅643.11%

爆料者是川普(Donald Trump)政府所發起「曲速行動」(Operation Warp Speed)首席科學顧問斯勞伊(Moncef Slaoui)，該行動強調透過美國聯邦政府資助加速疫苗開發，將過去1到2年疫苗開發過程壓縮至半年內完成，在學界有不少批評聲浪，莫德納是加入計畫的藥廠之一，但輝瑞與BioNTech合作疫苗並未加入。

斯勞伊表示，倒掉的40萬劑疫苗是一批總數140萬劑製程一部分，但尚未裝瓶。莫德納發言人喬丹(Ray Jordan)稱，該公司仍能在月底前提供2000萬劑疫苗，明年第1季也能提供美國8500萬至1億劑疫苗。

(中時新聞網)