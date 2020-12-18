反萊豬醫師蘇偉碩被民進黨政府告發，遭警方約談，引發各界強力關注，衛福部次長薛瑞元呼籲「外界不要政治化」。國民黨前立委孫大千今在臉書痛批民進黨是吃了秤陀鐵了心，就算犧牲台灣人民的健康安全，也要成為一個聽話服從的「舔美政權」。

孫大千質疑，如果萊劑真的沒有問題，為什麼台灣要禁止國內豬農使用呢？如果萊劑真的沒有問題，為什麼政府要禁止萊豬進入校園的營養午餐呢？如果萊劑真的沒有問題，為什麼仍然有部分的國家和地區限制美國的萊豬進口呢？

如果萊劑真的沒有問題，為什麼美國國內仍然有許多針對萊劑的訴訟正在進行呢？如果萊劑真的沒有問題，那麼蔡英文幾年前上街頭反萊牛只是反得好玩嗎？如果萊劑真的沒有問題，衛福部的專家能不能夠拿出證明向全民保證呢？

孫大千嗆說，自己沒有辦法拿出證據證明萊劑無毒，卻要對方舉證來證實萊劑有毒，還要外界不要政治化。衛福部的良心是被狗吃掉了嗎？

(中時 )