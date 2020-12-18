一名任職於陸軍八軍團南訓中心的29歲士官，昨（17日）清晨5點多開著一輛BMW轎車，在鳳山區王明生違規右轉，遭員警攔查後進行酒測，但該名士官卻一再拒絕酒測，雙方在路旁僵持超過一小時，最後警方當場開出拒測18萬元罰單，並查扣車輛，該名士官在早上11點前往醫院驗血，但酒精值為0，陸軍仍將重懲。

據了解，該名士官在單位進行調查時，堅持否認自己有隱喻任何酒精性飲料或酒類，但是說明自己在開車返回營區途中，一路有吃著檳榔，擔心吃檳榔也會產生酒精反應，所以才會拒絕酒測。

陸軍第八軍團指揮部表示，所屬南區專長訓練中心下士休假期間，於昨（17）日清晨開車行經高雄市鳳山區王生明路段時，遭警攔查，惟馬員誤認嚼食檳榔會引發酒精殘值反應拒絕酒測，為鳳山警方以「拒絕酒測」裁罰。

第八軍團指出，馬員昨（17）日上午即主動前往醫院檢驗，血液酒精濃度檢驗值為0；惟涉拒絕酒測行止屬實，本部將依「刑懲併行」檢討重懲列汰，並援引為例，持恆強化軍法紀教育，以杜類案。

根據新修正的「陸海空軍懲罰法施行細則」，志願役士兵因酒後駕駛交通工具而肇事者，得一次核予記大過三次，等同撤職離營。但因各級指揮官或主官核定記大過、記過或申誡時，只能核予一次或二次。新修正後的法條加入但書，志願士兵因酒後駕駛交通工具而肇事者，得一次核予記大過三次。

(中時新聞網)