快訊》北市府大樓前公園男子「懸空死亡」 晨運民眾驚見嚇破膽 09:262020/12/18 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市政府前廣場南側一棵路樹上今（18）早7時許，有民眾路過時，發現樹上竟有一名男子輕生。（圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市政府前廣場南側一棵路樹上今（18）早7時許，有民眾路過時，發現樹上竟有一名男子輕生，警消到場時男子已明顯死亡。男子粗估20歲，輕生原因尚待進一步釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 新聞早班車》蘇偉碩嗆 查水表封不住我的口 道場當銀行 心靈導師吸金囚10年 (中時新聞網) #路樹 #輕生 #明顯 #專線 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀念平台－2021年數位金融將主導金融服務業發展 04:102020/12/18 專題周報 「魔王等級三寶」 聯結車逆向大迴轉闖國3交流道 22:482020/12/17 社會 彰縣府號召600志工組愛心博客隊 豬肉標示更清楚 12:442020/12/17 生活 一同營造投資好環境 台電籲各界共推新燃氣 04:102020/12/18 金融．稅務 路樹高掛塑膠袋 地主打開崩潰：哪個缺德鬼 13:382020/12/17 搜奇 台中西濱貨車撞吊車 車上玻璃全碎光噴滿地 09:002020/12/17 社會 台北市「地王」出爐 「台北101」八連霸！蟬連年度地王 12:012020/12/17 財經 添好運進駐麗寶Outlet 快來摩天輪浪漫野餐 16:232020/12/17 生活 疑騎錯路心急 女大生未兩段左轉遭小貨車撞飛不治 22:092020/12/17 社會 頭份第2交流道 爭設在北橫公路 04:102020/12/17 地方新聞 撞壞消防栓肇逃 警調監視器緝兇 11:352020/12/17 社會 社會熱門新聞 14短裙辣妹包廂大玩「木瓜秀」 警政署狗仔隊直搗高雄色情酒店 - 社會 快訊》北市府大樓前公園男子「懸空死亡」 晨運民眾驚見嚇破膽 - 社會 新竹失蹤男家屬下午親贈50萬賞金 律師曝「懸賞廣告」3結果 - 社會 史上最貴判決書 全案耗千萬公帑 - 社會新聞 - 中國時報 八軍團士官開BMW違規拒酒測 僵持1小時收18萬罰單 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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