日本統計局(Statistics Bureau of Japan, SBJ)發布最新數據，11月消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)月減0.4%，年減0.9%。同時，扣除生鮮食物後的核心CPI也是月減0.1%，年減0.9%。故11月份核心CPI，年減幅度不僅續創今年新低，而且更是逾10年新低點。

11月日本核心通膨指數，較2019年同期減少0.9%。這創下三項紀錄：連續第四個月走跌，今年新低點，還有是繼2010年9月以來，最大年度減少幅度。

細看這項最新數據，減少最多為燃料水電費用，年減5.4%，文化娛樂費用年減3.8%其次，教育方面也年減2.2%排第三。至於增加最多前三位，依序為年增1.8%的家具與居家用品，雜項開銷年增1%與服飾的0.4%。

經濟專家認為，雖然日本11月核心CPI與事先預估值相符，但剛出爐的官方數據沒有進步，還是會讓外界擔心景氣復甦進度。專家也補充，日相菅義偉力推的Go To Travel(去旅行)紓困旅行業者政策，與能源價格一蹶不振，是造成這次通膨數據創下10年多來最低紀錄的兩大主因。

至於疫情造就市場需求疲弱，同時也增加了對通縮環境的擔憂。周五近午時，日本央行將公布眾所矚目的利率政策。外界一般預估，將維持現行主要短期利率負0.1%不變，但猜測日本央行可能會公布更多財務紓困新政，幫忙企業減緩資金壓力。

(時報資訊)