臺灣第一個「區塊鏈供應鏈金融平台」正式啟動！中信金(2891)旗下中信銀行宣布協助永豐餘(1907)推出「區塊鏈供應鏈金融平台」，以區塊鏈技術串聯物流、商流、金流，解決傳統供應鏈資訊片斷、互動不足、統合不易及無法驗證交易真實性的問題，目標3年後可提供逾250家供應商與經銷商更便捷的線上金融服務。

未來只要企業、銀行、供應商或客戶三方鏈接上永豐餘「區塊鏈供應鏈金融平台」，當供應商有融資需求，銀行在區塊鏈上確認企業下訂單給供應商時，經過驗證核可，即可有效率地啟動撥款機制，大幅縮減平均作業時間，銀行可避免承作虛假債信、供應商可及時取得資金靈活運用、企業可控管風險，增進整體產業營運能力，創造企業、銀行、供應商或客戶三贏互信。

中國信託銀行著眼於區塊鏈技術對供應鏈效率提升有相當助益，在國內積極與大型製造業者合作；同時永豐餘發覺供應商、客戶的融資需求，若能導入區塊鏈去中心化、分散式帳本、可追溯且不可竄改等防弊特色的創新技術，將可縮短營運資金週轉天數，解決供應商與客戶的資金融通問題。因此，永豐餘結合集團子公司永豐餘工業用紙、中華紙漿及元信達資訊等企業，邀請中信銀行等金融機構共創「區塊鏈供應鏈金融平台」，中信銀行提供區塊鏈技術應用的實務經驗，協助此平台計畫在開發初期即通過經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫（創新優化計畫）」審議。

(時報資訊)