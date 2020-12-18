一名王姓女子與同事聚餐後酒醉，回家後倒頭就睡。由於她的丈夫時常加班，因此她對凌晨12點的開門聲不以為意、繼續睡，沒多久就與對方發生性行為；然而30分鐘後，王女察覺眼前的人的習慣動作、聲音跟丈夫不太一樣，開燈後傻了。

根據陸媒《海峽都市報》報導，浙江杭州王姓女子事發當晚與同事聚餐喝了很多酒，回到家便昏昏欲睡。王女表示，因為平時丈夫回家比較晚，當天凌晨12點聽見開門聲音沒多想，也沒起身，過一會兒以為對方是丈夫，就發生了關係。

但30分鐘後，王女開始意識到眼前這名男子跟丈夫的習慣、聲音不太像，因此抱著遲疑態度打開燈，結果躺在床上的竟是一名陌生男子，讓她當場崩潰痛哭。王女趕緊打電話向丈夫求救，把陌生男子嚇跑。警方接獲報案後，立刻展開調查。

警方調閱監視器畫面，鎖定25歲李姓男子。而李男到案後供稱，原本只打算進到家中偷東西，但無意間聞到酒味，才會趁機施暴。對此王女丈夫氣憤表示要追究李男責任，全案依盜竊罪、強制侵犯婦女罪偵辦。

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(中時新聞網)