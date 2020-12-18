網紅陳沂先前砲轟羅志祥（小豬）引發不少話題，她也曾對許多時事作出評論，引發正反兩極討論，最近她自曝家裡私事，坦言自己其實是「星二代」，因爸媽離婚後，父親陳俊源和金馬影后陸小芬結婚，昨(17日)晚間她再開腔，說繼母是陸小芬的事竟然被吐槽是假的，她又自曝血統是1/8荷蘭人。

64歲的陸小芬早年參加《黃金拍檔》錄影，因性感照片走紅，1983年演出《看海的日子》獲得第20屆金馬影后殊榮，5年後她參加演出《桂花巷》得到第33屆亞太影展最佳女主角，隔年又以《晚春情事》二度獲得亞太影展最佳女主角。

陳沂昨證實繼母是陸小芬。（圖／中時資料照片）

2005年底陸小芬與前台北市議員陳俊源結婚並淡出演藝圈，而陳俊源就是陳沂的父親，母親是陳雪芬，而常在臉書跟網友閒聊的陳沂昨大方證實此事，打趣說：「你們知道我爸再婚的對象是陸小芬吧？我那天發現放眼演藝圈星二代，是姻親關係的應該就只有我一個人，一！支！獨！秀！」

陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

消息傳開後，陳沂昨又無奈說自己不是在說笑話，「我說我爸再婚的對象是影后陸小芬，大家以為是開玩笑。我說我的公司真的叫『快樂冠軍』，還有好幾個廠商收到發票嚇到以為我是開玩笑」，並補充有荷蘭血統也是真的，「阿祖」是荷蘭人，算起來她是1/8荷蘭血統，妹妹混血混得很成功，從小皮膚白又有咖啡色頭髮，國中時還被訓違規染髮，她妹妹解釋教官不相信，還批評：「妳姊有染頭髮妳也是」，讓她們姊妹超無奈。

陳沂後來加碼說：「我說我月入百萬多多多也是真的啊！因為現金太多所以不貸款全額買了澀谷店面和套房也是真的！美股進出兩個禮拜賺了一個愛馬仕也是真的！天啊，我雖然很愛開玩笑，但我說自己的事情都是真的啦！！」

(中時新聞網)