編按：受到新冠肺炎疫情影響，2020年對全球而言是特別的一年，對臺北市而言更是別具意義，今年是臺北市設市100周年，也是柯文哲市長上任的第六年。面對後疫情的新常態，臺北市政府推出《未來臺北》系列專題，邀請市府團隊分享這六年來臺北市改變的點點滴滴並展望臺北的未來。本篇分享的主題是「創新創業」。

不少市民發現，臺北市內湖科技園區多了一個新的打卡地標，這是上個月才正式開幕的t.Hub內科創新育成基地，像這樣別具特色的育成中心，其實深藏了臺北市創新產業發展的巨大新能量。

政府不會比業界更了解市場，市府提供平臺讓業界發揮

「創新創業就如同柯市長說的：政府不會比業界更了解市場，市府是服務的團隊，需要做的是提供一個平臺，讓業界可以有效率地充分發揮。」陳志銘秘書長表示。

新創團隊要成長茁壯 取得資金、場地及鏈結國際 缺一不可

柯文哲市長上任後，大力推行青年政策，以「[email protected]」創業服務辦公室來說，提供創新創業所需貸款、補助、培訓輔導、諮詢，以及場域提供、產業及天使資金對接等服務的單一窗口，並在全市規劃23處創新基地，為青年創業容易「卡關」的環節提供協助，也促進新創間的交流、共創。

「近6年來，這些公司的營業額達到967億元，整整超過63倍的效益。」北市府產業局長林崇傑說，從2015年開始，北市府透過創業門診與扶持青年創業的「[email protected]」，向台北新創產業挹注了15億元、扶持了1千1百家新創公司。

光是2015-2017年，把新創事業營業額與北市府核貸或補助的金額相比，是39.9倍；到2018年成長為49.9倍，2019年已經成長63倍。這些公司八成都是五年內的新創公司，這也代表他們仍不斷持續成長。

容許失敗、鼓勵從失敗中學習的創業環境

林崇傑說，臺北市是亞洲創新創業最適發展的城市，也是容許失敗、甚至鼓勵從失敗中學習的創業環境。

數據顯示，臺北市的商家總數從2011年的21萬家，逐年攀升到2019年的23萬家，為市民創造了更多就業機會。林崇傑說，「[email protected]」提供有意創業者免費的法律、會計、行銷、人才、智財等各面向諮詢輔導，並提供創業補助最高100萬元、育成補助最高300萬元、 品牌建立補助最高500萬元等多項資金挹注。

15處育成中心陸續上線 目標23處 各有特色

新創事業需要場地，但臺北市租金高，透過主題式育成中心，更能強化新創公司體質。至2019年底臺北市已經有臺北創新實驗室、臺北新創中心、新富町文化市場、同安市場新創基地、Audi創速中心、臺北數位產業園區-digiBlock Taipei、臺北自造實驗室-Fablab Taipei、臺北時尚新創中心-fashionBlock Taipei、永樂 T FASHION 時尚基地、Tesla新創能等10處基地啟用營運。

年底前還有5處包括內湖科技園區的t.Hub、南港瓶蓋工廠自造基地與POB實證場域、MISA傳智學院及臺電倉庫改建以區塊鏈為產業主軸的N24臺北方舟ARK·TPE創新育成基地將陸續開幕。

林崇傑表示，t.Hub是柯文哲市長上任以來，推動「內科2.0計畫」中的重要項目，融合了內科群聚、新創、國際創新三大元素，輔導數位內容、數位醫療、智慧大數據、雲端運算、智慧互聯網等創新領域。最大特色是提供共創空間，突破傳統辦公室框架，架設新世代工作型態，將共創空間打造成介於辦公室與家之間的多樣化工作場域，與各領域的新創人才建立連結，激發新創意。

t.Hub的i-Stage 星創舞臺是大型階梯平臺式的空間，結合各領域的新創鬥士及團隊，在創作基地上累積能量、交流與思維解放，進一步將想法構建的軟性空間。(圖／臺北市政府提供)

此外，12月24日正式開幕的N24臺北方舟（ARK．TPE），原本是臺電的倉庫老建築，改建後成為全球首創「區塊鏈主題館」，將推動區塊鏈技術產業應用，打造區塊鏈國際市場示範實驗基地，未來將舉辦共創工作坊、智慧零售場域等。

臺北方舟建構為國際級區塊鏈主題館，透過online to offline建構虛實整合實驗場域，進行通證經濟應用示範、協助新創公司完成服務驗證，建立使用者數據分析方法，使臺北市成為區塊鏈以及先進數位科技應用的新創產業聚落發展重點城市。

N24臺北方舟為臺北區塊鏈創新育成基地，占地廣、內部空間通透，打上燈光後，日夜都美觀。(圖/原間攝影-朱逸文攝、臺北市政府提供)

林崇傑大力推薦臺北「[email protected]」單一窗口服務，「如果你要創業，只要告訴我們你需要什麼幫助，我們就可以提供相對應的資源和資訊。」北市府要讓這些年輕朋友們在青年創業的路上不會因為多頭馬車、求助無門而澆滅了熱情，希望共同打造商業模式，活絡強化臺北市的經濟軟實力。（臺北市政府廣告）

臺北通：臺北事 便利通。(影音來源：臺北市政府提供）

(中時新聞網)