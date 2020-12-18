新竹縣地價評議委員會通過明年公告土地現值評定，明年新竹縣公告土地現值上漲0.55％，其中，竹北市縣福段284地號，位於光明六路、縣政九路口的永豐銀行，連續十年蟬連新竹縣「地王」，公告現值每坪約84萬元。

新竹縣地政處表示，目前新竹縣公告土地現值已達市價九成，因此地價調整上，以各鄉鎮市均衡性為方向，而此次地價調整作業期間（2019年9月2日至2020年9月1日）交易案件有1.26萬件，比前期1.07萬件增加約18％，顯示不動產市場整體環境有逐漸回溫跡象，不過考量調整對房市交易影響、稅賦公平及整體經濟情勢等多方因素後，調整幅度不大，明年公告現值平均調漲0.55％。

新竹縣地政處魏處長嘉憲指出，為讓公告土地現值更合理反映區域地價水準與動態差異，近年持續推動地價區段劃分細緻化、合理化，全縣13鄉鎮市土地共劃分3,769個地價區段，持平區段約占84％，下跌區段約占1％，上漲區段約占15％，主要上漲因素為整體開發區開發期程、土地使用管制變更及反映實價登錄動態等原因。

其中，新竹縣最高地價區段位於竹北市光明六路東一段，交流道至自強南北路間的商業區路線價區段，以及光明六路東一段北側，莊敬北路至莊敬二街間與停8 BOT地價區段，每坪約79萬元；最低地價區段則位於尖石鄉山坡地與石安及馬洋山等國有林班地，每坪約264元。

(工商 )