在經濟部能源局支持下，工研院舉行「跨氣候帶綠能建築產研技術及國際合作發表會」，以「節能展示屋」攜手日本東京電力Power Grid等12家國內外大廠，共同投入百億智慧節能商機。現場也進行全球首座「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台（SPINLab）」揭牌儀式，工研院宣布鏈結美國羅倫斯伯克萊國家實驗室（LBNL）與新加坡理工大學（SIT）研發能量，進行跨氣候帶綠能建築技術創新研發。 能源局局長游振偉表示，在綠能政策的目標指引下，經濟部投入「沙崙智慧綠能科學城-綠能科技示範場域」的開發，「節能展示屋」模擬南臺灣常見的透天住宅形式，進行綠電最大化的智慧化節能建築技術示範與驗證。而工研院與成功大學共同建置全球首座「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」，提供不同建築受日照方位影響情境，以驗證綠能建築技術與產品性能。 工研院院長劉文雄表示，全球都在面對2050年碳中和與零排放的議題，其中能源議題占了很一大部分，要非常努力才能達到這目標，工研院在經濟部能源局支持下，去年已完成綠能科技示範場域的整合建設，今年底會完成第二期，這裡擁有非常多綠能科技，例如分散式能源的整合調度、ICT技術應用在三用電表等的智慧生活領域，均與整體能源管理相關。展示的亞熱帶綠能建築技術研發測試平台，是全世界第三個旋轉屋，相當值得臺灣驕傲。目前全球三個旋轉屋中，剛好跨越三大氣候帶，第一個是坐落於美國加州舊金山灣區，屬於溫帶，第二個是地處赤道，屬於熱帶的新加坡，第三個則是屬於亞熱帶的臺灣，建立於台南的沙崙綠能科技示範場域。 節能展示屋較一般住宅減少2分之1耗能，並要以最少的建築設備、整合的創新技術來達到綠電最大化的終極目標。工研院結合日本東京電力Power Grid、台達電、台塑等12家國內大廠，一起發展高效率設備、感測器、照明、智慧控制等技術的整合應用，可望為創能、儲能、節能與建築產業帶動每年數百億的產值。針對未來電力調度的需求，節能展示屋還可進一步作為，全臺灣第一個社區型分散式能源系統智慧調度測試基地，協助電業機構進行電力承載的試驗。

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