就算「字母哥」阿提托康波都跟公鹿完成5年2.28億美元頂薪續約，表達想要長留公鹿決心，美媒卻持續追問字母哥是否曾經動搖過？也讓他終於不滿回嗆，「你希望我怎麼回答呢？沒錯，我考慮過離開公鹿，然後加入西雅圖超音速！」

阿提托康波說自己考慮加盟超音速，無疑是個天大玩笑，畢竟超音速在2008年把主場城市從西雅圖搬遷到奧克拉荷馬，如今已經變成雷霆，一個根本不存在球隊要如何加入，字母哥只是不爽媒體持續追問，才會爆出這麼離譜的答案。

「在我的決定背後，很顯然是有過一個想法的，但我就是想要繼續待在密爾瓦基這裡，」阿提托康波無奈解釋自己的氣話，「我只想待在這裡，努力幫助我的隊友，以及這個球隊奪下一個總冠軍，希望他們也這麼想，這是雙向的想法。」

「這種事情對於運動員來說，絕對是巨大的壓力，整個休兵期間我都為此感到頭痛，我只想一個人靜靜，搞清楚自己腦袋當中想得什麼，」阿提托康波說，「我清楚目標就是奪下總冠軍，現在我待在這裡，我們就有機會可以努力爭冠。」

(中時 )