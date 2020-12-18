民進黨前立委謝欣霓因出眾外型，過去曾有「政壇小辣椒」稱號。謝15日自爆在外用餐時，因萊豬開放進口議題被民眾認出大罵，她回嗆對方一句：「你也吃了20年的口蹄疫豬，怎麼不出來反抗？」遭痛批再度傷害台灣養豬產業。但謝事後竟將「口蹄疫豬」改成「口蹄疫區的豬」，被藍粉專大酸：「啊不是很嗆！」大酸其事後偷改文並不能掩蓋造謠的事實。

謝欣霓15日在臉書中指出，她與家人、朋友一同到餐廳用餐，沒想到有民眾認出她，突然對著她大聲呼喊：「我不要吃瘦肉精！」對此，謝冷冷回了一句：「我也不吃瘦肉精，這是你自己可以選擇的。」該民眾立刻抓狂說：「我一定會吃到瘦肉精，我一定會吃到瘦肉精……你要負責！」這讓謝火了，脫口一句：「台灣是口蹄疫疫區20年，你也吃了20年的口蹄疫區的豬，你怎麼不出來反抗？」

針對謝欣霓的說法，媒體人謝寒冰在直播中痛批，謝欣霓簡直就是在汙衊台灣豬農一直以來的努力，台灣口蹄疫問題努力了23年，終於在今年成功拔針，可以對外輸出豬肉，謝欣霓現在這個講法根本就是在以偏概全、無端抹黑，民進黨到底想要傷害我國豬農到甚麼地步才肯善罷甘休？

謝欣霓則於16日下午2點42分，將文章中的「你也吃了20年的口蹄疫豬」，修改為「你也吃了20年的口蹄疫區的豬」。臉書粉絲專頁「不演了新聞台」16日發文，貼出謝文章編輯前後對照圖，痛批：「啊不是很嗆！幹嘛偷改文？這樣造謠就可以原諒嗎？」

(中時新聞網)