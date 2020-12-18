美國食品藥品監督管理局（FDA）一個獨立的疫苖顧問小組周四以壓倒性多數，支持莫德納（Moderna Inc）的新冠狀病毒疫苗投入緊急使用，為這個陷於疫情肆虐的國家提供第二個疫苖選擇。

投資人看好莫德納疫苖將獲得食藥局疫苖審查委員會推薦，該公司周四大漲5.09%，收在144美元，為標普500指數帶來強勁的提振。

該疫苖審查委員會周四以20票贊成、0票反對與1票棄權，支持莫德納研發的新冠肺炎疫苖對18歲以上人群的好處大過於風險。一周之前該委員會亦以壓倒性多數支持輝瑞和德國BioNTech SE合作研發的新冠肺炎疫苗，FDA在翌日對該疫苖發布緊急使用授權。

FDA最快料將在周四或周五批准莫德納疫苖的緊急使用授權，為這個已經有超過30萬人染疫死亡的國家帶來另一線希望。

周三美國的新冠肺炎死亡病例單日增加3,580人，再創新高記錄，而創下紀錄的染疫住院患者亦已危及美國的醫療體系。

一旦獲得美國食藥局的緊急授權，莫德納疫苗將立即展開配送。美國衛生與公共服務部部長阿扎爾（Alex Azar）周四表示，首批已經為各州與各大城市配置590萬劑莫德納疫苗。

輝瑞疫苗必須保存在攝氏零下70度的超低溫環境，使運輸與儲存系統面臨困難的挑戰，但莫德納疫苗不同，並不需要專門的超低溫冰櫃或大量乾冰，因此較容易供給農村與偏遠地區。

莫德納周四表示，已經擴大該疫苗的處理指南，可以在標準冷藏溫度下以液態形式在國內運輸。該公司表示，在某些情況下，這可能是疫苖送至診所或偏遠地區唯一實用的方法。

美國在8月與莫德納簽署15億美元協議，以採購1億劑該公司的疫苗。莫德納本月料將交付約2000萬劑疫苖，美國最初採購量的其餘部分將在明年第一季履約。上周莫德納已同意於明年第二季額外再供應美國1億劑疫苖。

在食藥局批准莫德納疫苗後，美國疾病管制與預防中心（CDC）顧問小組召開的緊急會議料將正式推薦使用該疫苖，隨後各州和地方公共衛生當局將開始進行接種工作。

(時報資訊)