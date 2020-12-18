歐股周四收漲，維持在10個月的高點；市場關注美國會協商新的刺激措施，以及新冠疫苗在歐洲推出時程。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲1.20點或+0.30%，為397.28點，為連四個交易日上漲；歐股幾乎來到疫情前水準，但仍較今年高點低了8%。德國DAX指數上漲0.74%，也延續到連四漲。

德國和法國政府分別宣布，約在本月最後一周(德國為27日)為民眾推出輝瑞疫苗；外界預估歐洲醫藥署(EMA)23日將通過首個疫苗審核；法國總統馬克宏(Macron)確診新冠病毒，未對市場產生太多影響。

OANDA分析師Erlam表示，疫苗消息幾乎支撐了整個漲勢，沒有該消息，股市幾乎無法做到這樣；每一次的監管單位批准，都將有效影響經濟復甦。

美國國會正在朝向9000億美元刺激法案的通過；美聯準會承諾保持資金注入市場，直到確認經濟已復甦。

倫敦FTSE指數在聆聽英國央行決策之後，收跌0.30%。英國央行則在等待脫歐談判結果，幾乎沒有政策變動。另外，美國表達願意與英國簽署新的自貿協定。

英國WPP集團漲2.9%。該全球最大廣告集團公布新展望，2022年全年回復到疫情前2019年水準。

泛歐基本原料股次指數漲1.6%。力拓集團(Rio Tinto)漲1.7%；該集團公布下任新CEO，由財務長Stausholm接任。

(時報資訊)