刺激法案激勵，周四美國原油期貨漲逾1%；美國參議院兩黨議員向國會宣布一項規模9080億美元的經濟刺激方案，據白宮消息人士透露，政府對協議達成與否秉持樂觀態度。其紓困草案內容包括直接向民眾發放現金、對中小企業及航空公司提供援助等。

此外，美國製藥公司莫德納(Moderna)所研發之新冠疫苗，有望成為第二款獲美國食品及藥物管理局(FDA)批准緊急使用授權的疫苗。學者表示若順利通過，美國民眾預計最快能夠於下周起開始施打，激勵投資人信心；其中美國原油漲幅1.1%，倫敦原油漲幅0.8%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.54美元，報每桶48.36美元；1月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.50美元；1月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.39美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.42美元，報每桶51.50美元。(商品行情網)

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