疫情過後房市大好，許多區域買氣成長，據「591實價登錄」統計全台各大重劃區，近一年的實價登錄揭露件數前十名重劃區中，冠亞軍都有破千件的件數，且都是因新捷運通車議題，炒熱房市，細看榜單中淡海新市鎮、台中(部)子還找的到1字頭社區可下手。

第一名林口新市鎮，除了新成屋，區域內屋齡10年上下中古屋量體大選擇多，全區部分地段還有2字頭，且區內機能到位，百貨及捷運均有，且機捷能連通今年初通車的環狀線，交通更加便利，帶動區域交易熱度。亞軍則同樣是新北重點重劃區，淡海新市鎮幅員廣大，區域內有三大大量體指標社區，像是「宏盛水悅」、「台北灣」、「海洋都心」等系列指標成屋社區，穩定成交，注入許多量體，加上今年底淡海輕軌藍海線通車，交通機能再進一步，而且部分社區大坪數戶別還有1字頭房價，算是新北市非常親民區塊。

台中今年因有中捷議題，捷運沿線買氣火熱，同時帶動北屯區的能見度，其中房價親民的北屯(部)子重劃區深受不少首購族青睞，區域內多10年內的住宅大樓社區，且該重劃區綠覆率高，又有74快速道路機能，3年內的成屋總價帶落在600~800萬元，甚至部分社區還找的到1字頭房價，被稱為首購族熱區。

桃園這次也有兩大重劃區進榜，分別是中路及青埔，區域內多綠地生活品質佳的中路重劃區因近國道2號交流道，購屋族群不少為「倚國道而居」的客層，目前區內多換屋型產品，3房總價落在千萬上下，今年又有社宅啟用，帶動區域人口進駐。青埔重劃區今年IKEA、XPARK置地廣場開幕等新商場開幕利多，上半年不少投資客搶進1房低總價，自住客也被這波利多吸引，帶動區域內2~3房的交易狀況。

高雄豪宅聚落美術館特區交易狀況也不容小覷，在新成屋的交屋潮下，揭露件數也突破6百餘件，擠進前五名，今年北高雄發展議題不斷，年初中華路地下道填平，縫合左營、鼓山兩區，年底還有義享天地商場正式開幕的機能利多，且今年台商回流熱錢多，剛好瞄準該區內中大坪數高端住宅出手。

(時報資訊)