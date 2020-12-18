中信兄弟與王建民續約教練合約，季後王建民與經紀公司合作「BE HEROES棒球訓練營」，今年前進彰化深耕地方基層棒球培訓，這次也更邀請眾多教練一同參與，除原本的教練團陣容外，也加入來自彰化的職棒球員江國豪，為家鄉盡一份心力。

將於12月26日至27日登場的2020 BE HEROES棒球訓練營，廣邀台灣不同世代看板球星齊聚彰化縣永靖鄉簡易棒球場，由永遠的40號王建民領銜，率陳鏞基、李振昌、江少慶、吉力吉撈．鞏冠、張閔勛、林立、江國豪、鄭宗哲，與彰化縣當地6支少棒隊，包括線西國小、東山國小、南郭國小、忠孝國小、田中國小、培英國小，共84位小球員，進行為期兩天的棒球訓練營，一同享受棒球帶來的樂趣。

王建民、陳鏞基、江少慶、李振昌等人都已連兩年擔任BE HEROES棒球訓練營教練團，江國豪、鄭宗哲則是首次加入教練團陣容。

訓練課程內容皆由教練團親自針對投打設計專屬訓練菜單，訓練內容分成投手、打擊、跑壘及守備四站，除了基本技能訓練外，更少不了成果驗收對抗賽及球星簽名會，12月26日開訓典禮當天王惠美縣長也將親自出席代表彰化縣致贈球衣給教練團

(中時 )