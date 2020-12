達梭系統(Dassault Systemes)宣布啟動「人本發展」(The Only progress is Human)計畫全新行動「Water for Life」計畫,旨在提升大眾對社會和環境挑戰的認識,鼓勵各產業使用虛擬環境推動永續創新。「Water for Life」計畫融合水資源與用水兩大主題,探索產業如何更智慧地使用與保護地球最珍貴的資源,使其避免遭受過度消耗。該活動展現達梭系統支持聯合國永續發展目標,特別是永續發展目標6(SDG 6):「 確保人人皆能享有水與衛生設施的可用性與永續管理」,以進一步實現達梭系統的承諾。

透過「Water for Life」計畫,達梭系統將從測量與最佳化、革新與創造、教育等三個面向應對此挑戰。首先,達梭系統將運用3DEXPERIENCE平台,幫助企業加速落實水資源使用的測量與最佳化。達梭系統將為客戶提供整合的產業解決方案,蒐集用水相關資料,同時幫助客戶瞭解這些解決方案所創造的體驗和各類設計選項將造成的影響。未來,奠基於AI技術產生的建議,將引導客戶開發更新穎、更具永續發展性的產品、服務和體驗。

此外,達梭系統還將透過其3DEXPERIENCE Lab支持節水理念。其實現方式既包括運用集體智慧加速EEL Energy等突破性創新的發展,為實現降低用水量的目標而改變各產業流程,亦包括加強與OceanHub Africa等全球創新育成中心的合作,進而強化這項行動。

最後達梭系統將推出教育計畫,旨在提升大眾對水資源相關重大問題的認知,並激勵未來子孫後代保護此珍貴資源。例如法國展開的「海洋使命(Mission Ocean)」計畫就獲得達梭系統基金會相助。

達梭系統董事會副主席暨執行長Bernard Charles表示,世界已經意識到保護水資源的急迫性,並邁向更具責任感且永續發展的新時代。在聯合國『落實十年(Decade to Deliver)』中,工業界也應該發揮作用。虛擬環境是關鍵推動力,幫助我們的客戶構思、設計和測試全新的產品、材料和製造流程,而這正是實現未來永續經濟的必經之路。藉由新穎的產業解決方案,達梭系統將作為首要合作夥伴,幫助實現更加永續發展的工業復興,此亦為「巴黎氣候協定(Paris Agreement)」的目標之一。 水是生命之源。然而製造和提供全球各地大眾每日所需的產品和服務導致用水過度,造成水資源匱乏的情況。全球超過40%的人口深受水資源枯竭的影響。根據永續發展目標,聯合國宣佈2018年到2028年為「水行動十年(Water Action Decade)」,全新十年行動將著重於水資源的永續發展和綜合管理。「Water for Life」計畫與此行動相符,同時亦符合達梭系統近期對科學基礎減量目標倡議(Science Based Target initiative;SBTi)的承諾及其身為氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures;TCFD)工作小組的官方支持者立場。

「Water for Life」計畫以官方影音形式啟動。影片由Bernard Charles和職業探險家與冒險家Mike Horn共同拍攝,兩者皆對水資源保護擁有同樣熱情。

2020年2月發起的「人本發展(The Only Progress is Human)」計畫旨在提高人們對當今社會和環境挑戰的認識,鼓勵大眾運用虛擬環境更深入地瞭解這些挑戰,推動永續發展,創造更美好的未來。該活動透過「10大行動(Act)」與大眾互動。「10大行動」展現如何運用數位雙生(virtual twin)體驗營造以人為本的真實體驗,應對每個行動所針對的挑戰。首個行動主要解決的挑戰是「虛擬世界如何改變人們體驗情感的方式?」,透過達梭系統解決方案設計的首款3D列印電子小提琴3Dvarius,提供名為「虛擬和聲(Virtual Harmony)」的獨特音樂和視覺體驗。

