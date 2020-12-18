許多人家裡都會藏私房錢，但若是藏的不合常理，存了多年的鈔票恐怕會被當成垃圾丟掉！英國就有一對夫妻幫過世的親戚整理遺物時，看到一大袋東西就丟到回收場，沒想到裡頭竟然藏了1.5萬英鎊（約新台幣59萬）現金，所幸清潔人員發現後，找到這對夫妻，將錢全部歸還，夫妻倆很感謝清潔人員的誠實，否則他們永遠不知道會丟掉這麼大一筆錢。

綜合外媒報導，英國薩默塞特郡（Somerset）一對夫妻，日前幫過世的親戚打掃房子，然後將清理出的垃圾，載到回收場丟棄，沒想到某天警察找上門，告訴他們丟掉的一袋垃圾中，裡面有1.5萬元英鎊鈔票，夫妻倆聽了相當驚訝。

員警表示，回收中心的清潔員在分類垃圾時，發現這個袋子裡裝了紙鈔，隨即通報警方，最後員警在比對監視器畫面後，成功找到這對夫妻的車牌號碼，才能循線連絡到他們，並通知他們領回現金。

這對夫妻事後表示，因為這名親戚有到處在家裡藏錢的習慣，他們才會一時沒有察覺，夫妻倆很感謝清潔員的誠實，認為如果找到錢沒有通知他們，偷偷占為己有，根本不會被人發現，但清潔員還是選擇把錢還給他們，拾金不昧的作為讓夫妻倆相當感激。

(中時新聞網)