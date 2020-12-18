南投埔里5歲女童遭猥褻事件，女童父母對嫌犯動私刑致死，該父母昨(17日)晚交不出保釋金6萬，檢方最後調降為每人1.5萬元。律師林柏宏表示，交保金額低的原因可能是檢方相信死者有猥褻女童可能，或死者外表的傷勢看起來沒有那麼嚴重。此外，該父母若屬「義憤殺人」，依法可處7年以下徒刑，相較刑法「殺人罪」10年以上刑期輕得多。

根據《自由時報》報導，林柏宏指出，若死者的傷勢集中在頭部，即涉及殺人之故意，依刑法第273條規定，「當場激於義憤而殺人者，處7年以下有期徒刑」。若沒有殺人故意，則以「傷害致死罪」定罪，法官會審酌犯罪之動機、目的或犯罪時所受之刺激，可為科刑輕重之標準。

實際上，法官在審理時，會考量法重情輕，則可用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」。刑法上的殺人罪，依刑法第271條第一項規定，最重本刑是死刑，最輕本刑是10年以上有期徒刑。

回顧該事件，女童跟著爸媽13日到埔里某KTV唱歌，涉嫌猥褻女童的李姓老翁也到場。案發時老翁去上廁所，女童往廁所跑疑似要找爸媽，結果遇上李男後，被拉住後帶到後門停車場。女童事後向爸媽哭訴遭到老翁猥褻，女童爸媽將老翁拖到八德夜市痛毆，造成老翁4根肋骨被打斷，內出血嚴重，送醫3天後不治。

南投地檢署針對女童父母觸犯傷害、傷害致死及殺人罪嫌部分，進一步調查釐清。同時將在18日解剖李姓老翁，釐清死因和致命傷。女童父母在檢察官複訊後，昨晚各以1.5萬元交保。

(中時新聞網)