電動車龍頭特斯拉(Tesla)估值是否過高始終是多頭、空頭分析師爭論話題，標準普爾(S & P)公司似乎傾向前者，周四(17日)將特斯拉信用評等由B+上調至BB，已是疫情期間第3次上調，創下汽車商首例，但仍屬於投機而非投資級別。

標普是美國最具公信力的信用評等機構之一，評等次序由高至低依序為AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D，AAA至C的各級都可以再加上「＋」或「-」 細分，不過只有BBB-以上才算投資等級，BB以下都算投機等級。

在這次等級調整中，標普給予特斯拉展望正面評價，表示若其競爭優勢顯著增強，明年還有33%機會被上調到值得投資的級別。特斯拉本月稍早透過發行新股籌到50億美元，現金存量破公司紀錄，這些錢預計用於明、後年在美國德州、德國柏林等地的汽車與電車廠興建計畫。

日前有報導指出特斯拉雖市值超過銷售量前9大車商總和，但今年預計50萬輛銷售還不到全球新車銷量1%。實體業務與股價差距過大，是分析師爭論主因，甚至有人認為特斯拉合理價僅有80至90美元。

特斯拉因實現連5季盈利，被標普在11月16日宣布納入標普500、100指數，至今約1個月暴漲逾60.7%，並曾創下盤中658.82美元歷史新高。標普納入特斯拉的起始價會以周五(18日)收盤價為準，21日掛牌，此次調高信用評等使特斯拉周四股價收漲5.32%，報655.90美元，市值達6217.3億美元。盤後特斯拉回調1.12%，仍有648.53美元高價。

(中時新聞網)