新北市中和區錦昌里長范文輝因經濟狀況不佳，2018年間得知里內正在興建集合住宅，便屢次以向中和分局通報，檢舉住宅工程砂石車違法等手段，前後向工程建設公司、營造公司勒索將近400萬元，甚至要求建商以市價1／3的價格出售房屋給他。新北地檢署檢察官今日偵結，依貪污治罪條例、勒索財物罪嫌起訴范文輝。

起訴書指出，范文輝因急需用錢，遂以民間建設公司懼怕地方政治人物告發工程違法的心態，2018年6月間致電中和分局錦和派出所，檢舉千德建設公司工程砂石車違法停等，同年10月間又透過反毒通報網LINE群組，再次檢舉工程砂石車違法，並向優寶營造公司高姓工程主任表示，里民已多次反應施工造成房屋損壞、風砂灰塵污染，要求與建設公司協商。

協商期間，千德建設許姓負責人向范稱施工造成毀損一定會修繕，但范卻稱「里民陳情自己會很麻煩，且須召開里民說明會 」等理由，向許男收取200萬元清潔費、過路費、房屋和土地損壞賠償，許男明知范男要求不合理，但害怕檢舉影響施工進度，便將付100萬元給他。

不過，范男取得款項後隔年又以相同檢舉手法，向許男表示要購買房屋，許男稱願意以市價便宜5萬元出售，但他卻要求以每坪 17 萬元購買2戶房屋，由於價格與市價相差近3倍，許男拒絕，范男便以里辦公室名義發送郵件給市府，檢舉工程有大型車輛違規進入、施工損壞民宅等，並聯繫市議員到派出所陳情，以此恫嚇許男，再次勒索300萬元得逞。

新北地檢近日指揮調查局台北市調查處偵辦范男藉勢、藉端勒索財物一案，今偵結依貪污治罪條例、藉端勒索財物罪嫌起訴。

(中時 )