豆油走強，支撐周四馬來西亞棕櫚油走高；因芝加哥與大連豆油價格皆走強，加上大馬棕櫚油庫存與產量減少，支撐馬來西亞棕櫚油價格走高，不過因美元下跌，導致馬幣兌美元上漲，進而限制棕櫚油價漲幅。

分析師提醒，目前棕櫚油價格位於高點，但隨著棕櫚油需求逐步下降，明年7、8月可能造成回檔修正，價格不排除下跌一半。

終場2月棕櫚油期貨收高12馬幣，或0.4％，報每噸3,377馬幣；大連期交所豆油上漲2.1％，棕櫚油上漲1％；芝加哥期交所豆油上漲0.7%。(商品行情網)

(時報資訊)