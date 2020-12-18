SEMI（國際半導體產業協會）今(18)日公布最新Billing Report（出貨報告），2020年11月北美半導體設備製造商出貨金額為26.1億美元，雖較2020年10月最終數據的26.5億美元相比降低1.4%，相較於去年同期21億美元則上升了23.1%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，美國半導體設備製造商出貨在今年秋天創下新紀錄高點後，儘管市場預期出貨量將縮減規模，11月的出貨數據仍表現強勁。

晶圓代工龍頭台積電(2330)持續積極投入先進製程，先前於第二季法說會已宣布上調今年資本支出10億美元至160~170億美元新高，第三季法說會時表示全年資本支出約為170億美元，將創新高。成為帶動今年全球半導體設備成長的動能之一。

由於5G和HPC強勁需求驅動5奈米和7奈米製程，加上投入先進製程3奈米研發等，即使在全球疫情不確性的情況下，台積電今年資本支出估達170億美元新高。外資法人預期台積公司明年持續擴產及發展先進製程，資本支出將再創新高。

(時報資訊)