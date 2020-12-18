消息人士透露，微軟遭到駭客入侵，成為疑似是俄羅斯對美國發動大規模網路攻擊行動的一環。

這項攻擊行動利用SolarWinds獲廣泛使用的軟體，對美國多個政府機關與重要企業發動攻擊。

知情人士表示，因採用SolarWinds網路管理軟體Orion，微軟自己的產品也被用來對其他機構進一步發動攻擊。

目前尚不清楚有多少微軟用戶受到這些遭入侵產品的影響。美國國土安全部周四稍早表示駭客使用多種方法侵入，該部門正持續進行調查。

微軟尚未回應媒體置評請求。

國土安全部日前已發布緊急命令，要求所有聯邦機構立即採取行動，隔離SolarWinds出現漏洞的Orion網路管理軟體。微軟亦隨即宣布自太平洋標準時間（PST）周三（12月16日）上午8點起，微軟的Defender Antivirus程式將開始封鎖惡意的SolarWinds二進位檔案。

(時報資訊)