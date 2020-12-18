台積電ADR小跌0.83%，台積電(2330)周四除息首日，股價開高走低，收盤轉為貼息的狀態；今早開平後翻紅，股價仍暫時在510元之下，除息第二天，暫呈現貼息。

台積電17日除息，每股配發2.5元現金股息，股價開盤即跳空達515元，漲5元，順利完成填息；但台積電股價收跌2元，三大法人同步賣超共1554張。

台積電第2季度現金股利昨天除息，每股預計配發2.5元現金股息，除息表現一度有亮麗表現。周四，台積電開盤股價即跳空達515元，漲5元，超越填息目標價512元，並順利完成填息，這是台積電自去年改採每季配息以來，第三度在除息首日就完成填息。

但台積電周四開高走低，據統計，外資賣超843張，投信賣超474張，自營商賣超237張，三大法人共賣超1554張。

台積電ADR收小跌0.8747美元，至103.9美元，換算每股達台幣591.84元。台積電周四收低為508元。

台積電今年營收與獲利可望同創歷史新高，每股純益將近20元，明年接單依然暢旺，公司也看好明年上半年仍是歷年最佳之表現，法人預估公司明年業績將再挑戰新高。

(時報資訊)