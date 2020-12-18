從在2012年受民進黨邀請為黨內立委說明「萊牛」危害的醫師蘇偉碩，如今因反萊豬相關言論，遭蔡政府告發恐面臨徒刑。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，民進黨支持言論自由，但不容謠言橫行，以謠言為言論自由，那是不對的。

長年主張萊劑毒害的醫師蘇偉碩，遭衛福部告發恐面臨徒刑。昨天他證實2012年民進黨反萊牛時，他曾受邀到民進黨團說明萊劑危害，「當時他們對我的論文給予高度評價，現在我依舊站在同一陣線，只是民進黨改變了立場」。他還說，過去蔡英文曾率領民進黨辦「反毒牛大遊行」，指萊牛就是毒牛，為什麼當年可以講，現在卻容不得別人罵萊豬？

對此，蘇貞昌今赴立院備詢前回應，民進黨是從國民黨威權統治、沒有言論自由一路撐開來，到今天雖然是執政黨，但依然是堅持言論自由、新聞自由。

蘇貞昌說，但我們同樣要保護國人知的權利，也不容謠言橫行，以謠言為新聞自由、言論自由，那是不對的。

(中時 )