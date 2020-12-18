美國總統當選人拜登的外交團隊成形，外界關注未來其對陸以及對台政策是否有改變。對此，港媒分析，拜登是否挺台，關鍵端看是否會邀請台灣參加拜登明年召開的「民主峰會」。

香港媒體《中評網》報導，美方專家認為，拜登挺台的行動不會像川普那麼高調、頻繁，但可能會更多強調美台共用價值觀，且主要體現在價值觀、防務安全、經貿、國際參與等4個方面。而短期內最關鍵的指標就是，拜登是否會邀請台灣參加「民主峰會」。該評論更分析，美國學界現已出現台灣應在其中扮演角色的聲音，而台灣方面似乎對此也表現出興趣。

另依《上報》報導，拜登明年將召開的「民主峰會」（Summit of Democracy），受邀的國家「將決定新任美國政府決定要親近或疏離哪些國家」。不過，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新觀察，峰會名稱不用「民主國家峰會」（Summit of Democracies）而是用「民主峰會」，主要是拜登自己的想法，目的在於能讓主辦單位在發出邀請函時，有更大的彈性空間，不至於受限於成熟的民主國家。

而針對拜登就任後的美台關係，華府智庫戰略與國際研究中心亞洲事務高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）先前已表示，川普任內與台灣建立更緊密的關係，拜登政府很可能繼續延續下去，但有兩大差異：對陸不會如川普一樣好鬥，也不會刻意讓台灣成為一個摩擦點。

(中時新聞網)