台北地檢署偵辦勞動基金炒股案，聲押寶佳公司執行長唐楚烈、寶佳投資主管邱裕元及復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢，台北地方法院裁定將4人羈押禁見，唐等人不服提抗告，目前台灣高等法院審理中，將妥速裁定。

邱裕元與勞金局前組長游迺文熟識，於是想攀上勞動基金當作「投資靠山」，由邱出面邀請招待游用餐，同時，為了讓炒股喊單能夠順暢，游迺文陸續把代操勞動基金的復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢也拉進飯局。

唐楚烈對飲食品味很高，指示邱裕元宴請游迺文等人都要選台北市東區的高檔餐廳，他們經常相約大啖帝王蟹及全牛燒烤料理，每次餐費都超過6位數，由唐請款埋單。

檢廉懷疑，唐楚烈以這麼大陣仗拉攏游迺文、邱明強等人，所圖可能是寶佳手上握有的大批股票，不止7月間游迺文違反基金操作程序 敲進遠百的一檔股票，將進一步深入調查，偵查後聲請羈押。

台北地院認為唐楚烈、邱裕元、邱明強、劉建 賢等4人涉犯《貪汙治罪條例》違背職務行賄、《證券交易法》操縱 股價、《證券投資信託及顧問法》違背職務致生基金損害和收賄等罪 ，犯嫌重大，並有串證之虞羈押禁見。唐等人提抗告。

(中時 )