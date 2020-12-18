資深媒體人陳國祥今天以「黎智英比蘇偉碩與蔡衍明偉大？」為題，投書「Yahoo論壇」指出，中天新聞台被關，引起言論自由淪喪的強烈質疑，緊接著主張萊劑對人體有害的前美牛專家會議代表、高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩遭「查水表」，被衛生福利部舉報而遭警方要求到案說明。兩件言論賈禍顯已造成寒蟬效應，引起「國家機器動成這樣，新黨國獨裁主義正在民進黨上映」的批評聲浪。

在此同時，壹傳媒創辦人黎智英被香港政府檢控六項罪嫌，強制羈押，蔡英文總統即刻聲援，指黎的遭遇讓人感嘆香港的自由和法治精神已經成了昨日黃花，「香港自由人權的寒冬卻正凜冽」。這個說法切合實情，但台灣的言論自由不也寒冬正凜冽？為何聲援外人受迫害，卻加害自家人呢？

陳國祥指出，高雄市政府警察局通知蘇偉碩到案說明，並準備「有關含萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料」。蘇辯稱「這是一個科學的問題，當然要禁得起考驗」，直問：現在卻說他一個醫生講的不對，要叫警察來問話，那其他有同樣疑慮的醫生看到會不會害怕？會不會壓力很大？而他們沒做任何壞事。做壞事的是那侵害言論自由的台港政府以及雙重標準的台灣政府吧？

他說，馬英九基金會道出問題要害：蔡總統一方面高喊關懷香港的民主及人權，卻不斷傷害台灣的民主及人權，從台大政治系教授蘇宏達到蘇偉碩，標誌蔡政府的不義與可恥，假民主、真極權；蔡總統怎麼好意思批評北京及香港當局「正在造成寒蟬效應」？蔡政府查水表、不容異議，不也正是在造成寒蟬效應嗎？

陳國祥認為確實如此，「這個國家」的政府昧於公衛的原則就是預防至上，世界各國對萊劑多有疑慮，也有相關研究，對其有害健康的憂心絕非危言聳聽，許多研究顯示萊劑對人體細胞有害，美國大部分豬肉不含萊劑，蔡政府不為國人健康據理抵禦，實已構成未能捍衛國民健康的消極瀆職，竟還處置異議者，實已擴大了中天關台引發的寒蟬效應。

他指出，衛福部次長薛瑞元不知自省與檢討，反而搬出食安法第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」對蘇偉碩告發。根據法令規定，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。然而，真正「 損害於公眾或他人」的難道不是聲稱為了外交而開放萊豬的政府嗎？怎麼變成扮演吹哨者角色的醫師呢？

陳國祥指出，據醫生領導的民眾黨說，蘇偉碩所有言論皆註明出處，有所本，也將其資料對外公開，科學論証是否恰當，當然可受公評，但即使各界就事論事，提出不同的觀點質疑或是反駁官方說法，卻從來沒有像衛福部這樣，以官方之姿、用司法手段控訴民間學者。這個指控言之成理，衛福部何不提出更專業的說明來說服國人，何苦反而用因言賈禍的手段堵民之口？

他表示，民進黨政府全面執政以來，不斷以「強化防護網」的理由修訂國安五法監控涉及國安的言論與相關行動，不斷透過社會秩序維護法「查水表」管制損害政府的言者，對於衛星電視、食品安全等行政專法懲制異議的作為更是緊鑼密鼓，法網恢恢，頻頻出手辦案，箝制人民言論自由。言論自由意在保護人民權益，但政府層層建網護衛自己且不斷懲處異議者的結果，卻是反其道而在嚴實保護政府的威信。

陳國祥強調，蔡政府在讚頌言論自由烈士鄭南榕的同時，不也在製造蔡衍明、蘇宏達、蘇偉碩等言論自由準烈士？聲援傳媒大亨黎智英的同時，卻在取締異議者，恰恰是在做實「雙標政府」的譏評。難怪有評論家在媒體痛切地說：「蘇偉碩在各種場合、平台討論萊豬的負面作用，這是公民所當為，也是身為科學社群一分子的知識分人所義不容辭，為了討論科學問題而遭受懲罰，將時空一下子拉到中世紀神權高於真理的年代。」懲制蘇偉碩，更證實蔡政府去年聲稱為了打假訊息而佈下的層層法網，其實就是加強控制言論的手段，尤其是在砍殺中天留下的血跡猶未洗淨之際。

陳國祥提醒，政府從多方面著手箝制言論，以為透過警察執行社維法管制言論，利用國安法及衛視法、食安法等行政法就可以嚇唬人，造成寒蟬效應，殊不知長此以往，台灣和中國大陸就是五十步笑百步，還有什麼資格以言論自由自傲且貶損中國大陸？

(中時 )