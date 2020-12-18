台股近期衝上萬四大關，市場多空看法分歧，劉泰英示警台股有崩盤危機，谷月涵則認為台股漲到差不多了。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，這些人都是市場上的菩薩，提醒投資人要小心，而面對全球股市狂舞，他給出5字：「定、靜、安、慮、得」來應對，並對當前台股提出4大剖析。

謝金河在臉書發文指出，台股漲到14000點以上，市場開始出現看法不同的聲音，最具代表性的是劉泰英（泰公）站出來說台股有崩盤的危機，他認為台股前一段上漲有基本面，這次純屬資金行情，他警告台股有崩盤的危險。谷月涵說台股漲滿了，漲完了，必須要靠國際資金來推一把。中研院也有示警，認為股市再創新高，將吹出泡沫。

謝金河認為，其實他們都是市場上的菩薩，用心良苦，提醒投資人要小心，這是好事。本來一直要面對股市下跌憂心的金管會主委，這回必須面對股市是不是漲太多？會不會崩潰？而有未雨綢繆的煩惱。而投資人如何面對未來的市場？他給出5個字：「定、靜、安、慮、得」，另外也對當前台股提出四大看法。

一是全球在超低利率，寬鬆貨幣下奔馳，這是全球一致的現象，今天美國6大指數全面創新高，印度股市推升至驚人的46997點，南韓到2732.79點，漲幅都超過台股，只要全球股市繼續往上走，台股不會單獨崩盤。這當中有一個要警戒的是巴菲特指標，台股市值除GDP總值是200%以上，這代表股市承載了國民生產總值的兩倍，這個數字是高的。

二是台股指數大半是台積電貢獻的，台灣最大的前20大巿值企業，今年只有4家上漲，這代表金融，傳統產業相關的企業，股價沒有漲還跌。台股會大跌，只有一個可能，那就是台積電大跌，把貢獻的指數讓出來，以目前半導體產業的盛況，這個機率不大！

三是泰公説台股先前有基本面，這回是投機，其實6、7月漲到13000點附近，那是疫情推動的生技股大投機，那時市場天天都在討論「天國一輝」，這是大投機，現在大多數生技股都跌得四腳朝天，很多莫名炒上去的公司，現在都很慘，像快篩檢測的普生從278元跌至31元。這次台股來到14000點，主要是半導體股領軍，有基本面的，泰公把這個現象說反了。

四是現在投資人要做的事是檢視自己手上的股票，明年成長力如何？本益比是不是太高？殖利率高不高？股價愈漲，愈要嚴格檢視基本面，心要定，不要頻繁進出，追高又殺低，或多也做、空也做，很容易兩面挨耳光！

謝金河強調，「台股還有很多物美價廉的好公司，不要被從來沒有見過的指數嚇到，才能『定、靜、安、慮、得』」！

(中時新聞網)