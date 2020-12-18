今年4月初發生駭人聽聞的高雄桶屍命案，日前又傳出台中一名少女慘遭殺害封入桶中，近來頻傳類似事件，讓社會譁然，然而回溯台灣最早的桶屍案，發生於1988年，當時這起水泥桶屍案件轟動全台，且兇手竟然是一名15歲少年。

律師劉韋廷在節目《震震有詞》透露，過去他還擔任書記官時，曾碰過國內首起水泥桶屍案件，當時不只鬧得台灣社會人心惶惶，也在法院內掀起熱烈討論，由於死者是活活被封死在桶內，而不是死後才被封屍，因此兇手灌水泥時，死者的口鼻瞬間被水泥嗆住，當場遭悶死。

警方在八里海岸發現桶屍，劉韋廷表示，「警方打開桶子時，可以看到他的手勢是掙扎的」，兇手才在就讀國中的年紀就狠心將同學殺害，遭警方逮捕後，他在候審室裡不斷唸佛經，並坦言死者一直在他身旁圍繞，準備向他索命，精神狀況十分不穩定。

32年前曾發生過國內首起桶屍案。（圖／翻攝自《震震有詞》畫面）

資深媒體人丁學偉補充案情，當時警方帶著3、4個少年去認屍，在路上一行人都昏昏沉沉的，然而到了後卻不敢下車，還突然大喊「人不是我殺的」、「不要來找我」，只敢指著遠方的棄屍地點，要警方們自己去挖出。

(中時新聞網)