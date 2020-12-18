根據國際知名民調公司蓋洛普(Gallup)最新調訪，韓國總統文在寅的支持率，從12月第2周的38%，小幅增加至40%。雖然增加幅度不大，但文在寅上任以來，支持率從來沒有一次像上次38%這麼低，現在爬到40%，對腹背受敵的文在寅來說，也算是良事一樁。

韓國中央防疫對策本部最新報告，目前每日確診新冠肺炎人數已達1062案例，已經連續三天新確診人數破千位數字大關。根據統計，韓國自11月8日以來，已經連續41天新確診數都維持在三位數字以上的高水位。韓國政府也考慮將防疫社交距離政策，從目前大首爾地區的2.5級，首都圈以外的全韓地方的2級，是否一口氣調至最高等級3，但屆時將對韓國經濟與社會產生重大衝擊。而防疫後續，也是影響文在寅未來民調的重中之重關鍵。

疫情衝擊下的韓國經濟，韓國財政部是樂觀看待後疫情的景氣復甦，並預測2021年經濟成長將上看3.2%。但目前疫情尚未退溫下，韓國政府日前預測今年經濟成長，將會衰退1.1%，雖然已從衰退1.3%上修，但今年經濟還是躲不過負成長命運。

韓國國內買房與租房價格越來越高，也是讓政府傷透腦筋的一個大問題。根據計算，文在寅政府三年半前上任後，前前後後已祭出21次打房措施，無奈越打不僅買房價錢飆得越高，租房價格也同時水漲船高，所以最近只好又推出第22次打房政策。還有，文在寅在兩年後總統任期就要結束，當初開出的65萬戶社會宅支票，目前達成進度約只有三成六左右。會不會雷聲大雨點小也是左右韓國民眾，是否會再支持文在寅的因素之一。

(時報資訊)