大陸復旦大學南亞研究中心主任、教授張家棟18日在陸媒《環球時報》撰文指出，台灣科技公司緯創在印度設立的iPhone代工廠近日發生暴力打砸事件。除了勞資矛盾，也暴露出疫情壓力下印度社會經濟矛盾激化、治安環境不良、僵化的勞動法體系導致印度特色雇工體系等問題。更重要的是，在處理過程中，暴露出印度有關部門和社會群體，優先犧牲外資企業利益，把禍水引到外企身上，以轉嫁矛盾等更大的問題。

據印度媒體稱，這起事件源自工人對薪資低於招聘時承諾工資的不滿。緯創則澄清，這不是罷工，而是犯罪事件，根子在當地治安狀況不佳。

張家棟說，客觀上講，自從2014年印度人民黨執政以來，印度採取了很多改善經濟環境的措施，營商環境已有一定改善。從宏觀上看，根據世界銀行發布的《2020年營商環境報告》，印度排名第63位，比去年上升14位，並連續第三次被選為十大進步最快的國家之一。從微觀上看，一些企業、尤其是外資企業已制訂了投資印度或增資印度的計畫。

張家棟稱，但是，印度營商環境有所改善的同時，企認為業、尤其是外資企業在印度的實際運營仍然不易，與印度在營商環境報告中的排名迅速上升並不一致。一方面，印度經濟中的一些老問題仍然沒有解決。在印度，開辦新企業仍然不方便，基礎設施落後、分布不均衡。

張家棟認為，更重要的是，一些妨礙營商環境的新因素又在產生。在過去幾年中，尤其是2020年，在疫情和國際環境變化的刺激之下，印度國內的經濟民族主義情緒上升，對外資的不友好程度也在上升。在政府一側，經濟議題泛安全化、泛政治化現象已有明顯抬頭趨勢。結果，印度在一些領域對經濟進行自由化改革，又在另外一些領域增加了政治和安全繩索。

張家棟強調，2020年，在疫情和邊界爭端的雙重刺激之下，印度對中國大陸企業採取了空前的不友好行為，給中國大陸企業帶來重大損失。這一方面是因為國內反華情緒上升，另一方面也表明印度有關部門樂於操縱安全議題和民族主義情緒為經濟利益服務。

張家棟指出，印度營商環境排名可以說是火箭速度的上升。但是，這一快速上升與企業在印度的營商體驗並不一致。在印度經濟發展中，司法效率，本土工商界與政府和市場的特殊關係，文化傳統和勞動習慣，以及國民對外資和異己文化群體的看法，是影響印度經濟發展的更重要因素。這些，也都不是印度政府可以通過政策和法律調整所能夠迅速改變、改善的。

(中時 )