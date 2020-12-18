行政院長蘇貞昌。（資料照，范揚光攝）

台中市長盧秀燕當面向AIT處長酈英傑表達拒絕萊豬立場，遭行政院批評造成國際不信任，但2012年時，時任高雄市長的陳菊也曾針對萊牛爭議當面向AIT處長表達立場。對此，行政院長蘇貞昌今被問到是否有雙標，他表示，外交的見面要怎樣進行不能違背事先約定，否則就會傷害彼此信任。他也怒轟盧秀燕說，不要因為個人情形破壞國人多少年努力的台美外交關係。

國民黨文傳會副主委黃子哲指出，2012年3月22日，在高雄市立歷史博物館有一場「美國夢．留學情－台灣人的美國留學故事展」特展，原本應聚焦留學教育交流，但時任民進黨代理主席的陳菊，卻突如其來當著AIT處長司徒文面前大談美牛議題。

但如今，台中市長盧秀燕與美國在台協會AIT處長酈英傑會面時，明確表達拒絕萊豬，獲很多民眾力挺，卻遭行政院批評不應用突襲方式，造成國際友人對台灣的不信任。

蘇貞昌今赴立院備詢前，被問到蔡政府面對陳菊與盧秀燕同樣是向美方表達台灣民意，但之間是否存有雙重標準時，他表示，台美關係非常重要，外交關係不管是跟哪一國，最注重就是彼此信任，彼此見面應該是怎樣進行，在外交上都會事先講好，不要違背事先約定，否則就會傷害彼此的信任。

蘇貞昌抨擊說，今天的台美外交關係是多少人辛苦努力了多少年，一步一步建立起來，不要因為個人的情形，破壞了多少國人多少年的成果。

(中時 )