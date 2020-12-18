美國數十州今天對網路巨擘谷歌公司（Google）提出反壟斷訴訟，指控Google濫用網路搜尋的主導地位來消滅競爭，壟斷市場。這是Google數月內面臨的第3起反壟斷官司。

法新社報導，美國38個州和領地反壟斷執法者所提出的這項訴訟，理念大抵與司法部今年稍早對Google和母公司Alphabet提出的訴訟一致，但此次規模更大。

科羅拉多州檢察長魏瑟（Phil Weiser）說：「Google的反競爭行為保護其一般搜尋的獨占性並排除競爭對手，剝奪了消費者的自由選擇權，阻止創新，並破壞新的企業進入這個產業或事業擴展。」

內布拉斯加州檢察長皮特森（Doug Peterson）稱這項對Google發起的反壟斷訴訟「具有歷史性」，還說這起聯合訴訟是數十年前聯邦政府聯合各州對微軟提告以來規模最大的行動。

德州一天前率領另外9州對Google提起另一項反壟斷訴訟，並要求與司法部對Google的訴訟合併。

Google表示，此案若告贏，最終會傷害消費者。

Google經濟政策主任柯恩（Adam Cohen）在網路貼文中表示，這項訴訟「試圖以剝奪美國民眾實用資訊並傷害企業直接與消費者連結能力的方式，來重新設計搜尋模式」。

據Google說法，這項訴訟尋求做出的改變，會讓在Google上搜尋的人和希望被找到的商家出現更差的搜尋結果。

(中央社)