聯盟新球季第1場例行賽，也就是23日上午8點的開幕戰，就排出籃網遭遇勇士的極具話題戲碼，這將是杜蘭特首次穿上籃網球衣遭遇前東家，但他似乎平淡看待這次對決，「根本沒什麼故事，這只是一場普通比賽，我不太關心跟勇士之間插曲。」

儘管杜蘭特說得輕描淡寫，別忘記他在2016年爆冷從雷霆跳槽勇士，且幫助勇士3年內拿下2次總冠軍，他更兩度獲選總冠軍賽MVP，但在去年總冠軍賽G5，他不慎造成腳跟阿基里斯腱撕裂，經過漫長復健日子，如今總算重新回到球場。

「我之前跟雷霆交手，就已經歷過這些了，」杜蘭特說，「所以我不會嘗試跟勇士發生什麼插曲，我愛那裡的每一個人，這只不過是另外一場比賽而已。但我對可以比賽相當興奮，開幕戰就跟一些熟悉面孔打球肯定很酷，我很期待。」

籃網總管馬克斯則是談到杜蘭特在新球季可能面對的上場時間限制，「我們意識到有時候我們必須保護他，因為他是一名鬥士，畢竟我們也都知道他在過去18個月經歷過什麼。可是我們需要注意的人不僅是他，還包含所有其他球員。」

(中時 )