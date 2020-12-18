MLB宣布承認「黑人大聯盟(Negro Leagues)」的官方球員紀錄，將他們與大聯盟歷代的紀錄一起排行。「黑貝比魯斯」吉布森(Josh Gibson)當年傳說打了900多轟，遠超越全壘打王邦茲(Barry Bonds)的762轟。然而這些傳奇故事恐怕都靠不住。

美媒CBS體育引用研究者Scott Simkus的分析，當年黑人聯盟的球季根本沒那麼長，每年只有40至60場例行賽，最多也不到100場。吉布森確實轟了很多全壘打，但他一大部分是在表演賽開轟。當時每季算上表演賽可以打到150至175場，累積數據很可觀。

姑且不論有沒有900轟，若只計算黑人聯盟的職業賽紀錄，吉布森就會被砍到剩下238轟。畢竟MLB不承認其他像是委內瑞拉、古巴、波多黎各、墨西哥、日本職棒的紀錄，即使他們的水準也很高。

研究者也指出，吉布森太有名了，當時觀眾就是要去看他開轟，表演賽投手還會餵球給他打，這些紀錄當然不能算。更有傳說吉布森可以把球轟到700呎之遠(約213公尺)，但細究起來有太多灌水嫌疑。

《紐約時報》分析，吉布森在1943年留下單季打擊率0.441的紀錄，這數字是可信的，剛好超過大聯盟紀錄的0.440。換言之吉布森可望成為大聯盟史上單季打擊王，原本紀錄保持人達菲(Hugh Duffy)在1894年創下超過百年至今無人能及。

(中時新聞網)