「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳，雖然已經64歲，但是保養得宜的她，不僅看不出實際年齡，就連身材都維持相當火辣，昨（17日）她曬出去年錄除夕特別節目的性感造型，只見一套僅遮住重點部位的透視裝，讓所有人看的是鼻血直流。

陳美鳳在臉書發文表示：「好快喔又到年底，今天好幾組藝人已經開始綵排，工作人員辛苦了，這是去年過年特別節目造型，今年鳳鳳要表演什麼～你們幫我想想.」，似乎為今年的演出內容傷透腦筋，也希望粉絲集思廣益給予意見，接著曬出去年除夕特別節目的火辣造型，只見她身穿一襲火辣透視裝，除了重點部位用鑽石亮片巧妙地遮住之外，白皙透亮的肌膚及火辣魔鬼身材，全部都一覽無遺，讓人看的是血脈賁張。

好快喔🎄又到年底 今天好幾組藝人已經開始綵排 工作人員辛苦了 這是去年的過年特別節目造型 今年鳳鳳要表演什麼～🤔🤔🤔 你們幫我想想... 由陳美鳳 MeiFen 發佈於 2020年12月17日 星期四

對此粉絲紛紛留言：「美鳳姐真的好美，身材好好哦，妳表演什麼都很很欣賞」、「最主要是人， 相信妳怎樣扮都會很美」、「美鳳姐真的好美呦～仙女下凡來了」、「鳳姐姐~你太犯規啦」，此篇PO文在短時間內就獲得上萬人按讚。

日前，陳美鳳穿著一身黑，在自家陽台做高難度瑜珈動作，也讓她前凸後翹的身材曲線全都露，超不科學的S型曲線，更是讓網友大讚：「怎麼看都不像64歲」。

(中時新聞網)