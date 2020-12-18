大陸台商傳出收到一份訊息，指出中國航空、深圳航空在登機前提交的核酸檢測陰性證明，若出現「武漢肺炎」字樣將視為無效，這是否意味台灣民眾目前將無法前往大陸？行政院長蘇貞昌表示，政府對科學檢驗非常重視，用語上也會尊重各該國家的要求，讓國人同胞旅行方便。這是否意味民進黨方面不再使用「武漢肺炎」？值得關注。

大陸當局對於兩岸航班，要求自10月12日起，旅客在登機前須檢附3天內核酸檢測陰性報告。如今，大陸台商圈的微信群收到一份訊息，內容指出中國航空及深圳航空的台灣分公司在17日發出訊息提醒旅客，指「針對2019新型冠狀病毒(covid 2019)，如果檢測報告上出現『武漢肺炎』字樣，將被視為無效，直接影響旅客行程及通關事宜。」

行政院長蘇貞昌今赴立院備詢前，被問到這項新做法是否意味著台商與台灣人不能去大陸？蘇貞昌表示，政府對科學檢驗非常重視，用語上我們也會尊重各該國家的要求，讓國人同胞旅行方便。

(中時 )