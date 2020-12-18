37歲美國模特兒Jocelyn Luko因有深邃五官與放電大眼，過去在香港被封為「翻版關之琳」走紅，12年前她跟丈夫Anthony Sandstrom在夏威夷結婚，2年半前她在社群網站發文後就銷聲匿跡，最近她重返IG報喜，原來是跟另一半拚「做人成功」生下混血兒，模樣十分可愛。

擁有美日混血的Jocelyn Luko15歲就出道當模特兒，得到不少廠商青睞，2007年她因外型神似女神關之琳人氣突漲，Jocelyn Luko本人也覺得兩人有點神似，尤其是眼睛的部分，「我很喜歡之之（關之琳），不過還沒見過她真人，只看過相片。」

Jocelyn Luko和老公2012年結婚。（圖／翻攝自jocelynlukosandstrom IG）

除了廣告代言外，Jocelyn Luko也拍過張智霖〈死去活來〉MV，多年前她到曼谷走秀，認識未來老公、同是模特兒的Anthony Sandstrom，但男方要在泰國工作，Jocelyn Luko的工作重心則在香港，兩人便上演遠距離戀情，最後決定在香港定居，2008年結婚後一同簽入甄子丹和太太汪詩詩旗下公司。

Jocelyn Luko曬兒子照片。（圖／翻攝自jocelynlukosandstrom IG）

據《東網》報導，Jocelyn Luko去年和老公決定離開香港，改回家鄉夏威夷定居，徹底消失在時尚圈，最近她回歸IG發文，說離開2年半後回來了，想念每位粉絲，「我想向大家介紹我的摯愛兒子『Bodhi』，我沒想過會這麼愛一個人，直到他走進我的生活，每天有他都是冒險，也是祝福，感恩這位天使出現」，而粉絲也獻上祝福，大讚兒子遺傳了兩人好基因，是超可愛的混血寶寶。

(中時新聞網)