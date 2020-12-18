彰化縣議員賴清美選民服務行程滿檔，一早在臉書貼文指跑行程中聽聞兩起嚴重的車禍事故，且十分離奇，呼籲民眾出門萬事小心。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

19歲黃姓男子是家中獨子，日前父親病故，他在頭七法會晚騎車外出幫大家買消夜，卻在回程返家途中，在離家200公尺外發生車禍身亡，父子倆告別式僅相隔1天。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

19歲黃姓男子是家中獨子，日前父親病故，他在頭七法會晚騎車外出幫大家買消夜，卻在回程返家途中，在離家200公尺外發生車禍身亡，父子倆告別式僅相隔1天。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

線西鄉崁頂路今天清晨5點發生車禍事故，陳姓騎士不慎在告別式會場外撞上禮儀社人員為喪家送早餐的陣頭車。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

比悲傷更悲傷的故事！彰化縣線西鄉56歲黃姓男子日前病故，19歲獨子在頭七法會當晚騎車出門幫親友買消夜，竟在離家僅200公尺外意外車禍身亡，父子差七天離世，讓家人悲慟不已。

彰化縣議員賴清美18日清早在臉書貼文指出，線西鄉近日有兩起車禍死亡事故，其中56歲黃男因病往生，訃聞已經印好，告別式就訂在12月19日本周六，孰料頭七法會當晚，19歲的獨子騎車外出幫大家買消夜，返程回家途中竟遭遇橫禍，事件離奇又哀傷。

貼文指出，另外一件則是今天早上，機車騎士在告別式場地撞上陣頭車，失去生命跡象，讓人感嘆人生無常，提醒民眾萬事要小心。

賴清美受訪時說，19歲黃姓男子在父親病故頭七法會當晚要去買消夜回來給大家吃，竟發生車禍意外離世，事故地點離家僅200公尺，喪家十分悲戚，黃父告別式就在明天一早，獨子的告別式則臨時選在隔天20日舉行，出殯日期只差一天，黃父訃聞上獨子的名字也請禮儀社人員臨時用原子筆畫外框標註，表示「此人已歿」，令人唏噓！

警方證實兩起車禍事故，表示兩起事故分別發生在線西鄉的不同時間、不同路段。其中線西鄉崁頂路段，也有一處民宅治喪，今天清晨5點多，禮儀社人員開著陣頭貨車為喪家送來早餐，卻疑似因為沒將車子緊臨路邊停放，加上視線昏暗，導致陳姓男子騎機車經過時高速撞上陣頭貨車後車斗，當場傷勢嚴重陷入昏迷，緊急送醫仍在搶救中。兩起車禍事故肇事原因都由警方進一步調查釐清。

(中時 )