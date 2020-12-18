1.四維航(5608)：短均上揚，21日法說在即，今早多頭搶進卡位，放量衝上漲停。

2.聯電(2303)：拚擴產搶單，雖外資持續賣超，但本土法人力挺擴大買超，加上昨夜ADR飆漲近7%，帶動今早股價漲約2%。

3.世紀剛(9958)：綠電+漲價題材，吸引外資持續買超，今早股價強彈逾3.5%，收復5日線。

4.第一銅(2009)：銅價飆升，外資連兩日買超，激勵今早股價再漲逾8%。

5.良得電(2462)：新品壯大帶動明年毛利率衝，高檔整理後發動攻勢，上漲2%。

6.宏致(3605)：買下美國連接器廠Genesis全數股權，有利後市發展，市場認同，開盤後攻漲5%。

7.萬潤(6187)：采鈺、國巨大單挹注明年業績，股價整理後多方動能增強，走高逾2%。

8.鮮活果汁-KY(1256)：今年營運好靚，股價重回3字頭後，市場信心回升，今早走高成功回到月線。

9.日勝生(2547)：谷價脫離谷底，買盤信心回升，量能增溫推升股價攻高半根漲停板。

10.中航(2612)：運價走高帶動股價，高檔拉回修正結束，今早跨過30元飆上漲停，改寫逾一年新高價。

11.美食-KY(2723)：營運走過谷底，外資連3日買超，股價彈升至166元，創近期高點。

12.大同(2371)：高層人事異動小穩軍心，早盤放量漲逾3%，登1年來新高。

13.研華(2395)：進軍智慧城市，外資連7日買超，早盤漲約3%。

14.緯軟(4953)：明年營運看俏，三大法人連2日買超，早盤續漲逾2%。

15.亞信(3169)：聯發科旗下絡達入股，早盤漲停，突破前高。

16.紘康(6457)：防疫需求大，早盤漲停、短均全拿。

17.威盛(2388)：威鋒電子申購熱，早盤母憑子貴、勁揚逾7%。

18.合勤控(3704)：資安題材成明日之星，買盤搶卡位布局，今日拉出第三根漲停，改寫新高價33.25元。

19.中化生(1762)：全年EPS上看6元新高，晨盤放量彈升4%，觸及月線及半年線。

20.達興材料(5234)：攻半導體材料，新廠明年下半年投產，晨盤急漲4%，衝4個月高價。

21.元太(8069)：積極擴大電子紙應用市場版圖，Q4營運看升，今挾量彈升5%，站上2年半高峰。

22.達亞(6762)：上櫃首日買盤冷淡僅小揚約1%，未點燃蜜月行情。

23.南港(2101)：疫苗利多頻傳，輪胎業動能回溫，晨盤強彈近5%，一舉攻克月季線。

(時報資訊)